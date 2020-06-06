TYB'den Abdurrahim Karakoç Özel Programı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TYB'den Abdurrahim Karakoç Özel Programı

Vefatının 8. yılı dolayısıyla düzenlenen "Abdurrahim Karakoç Özel Programı"nda şairin hayatı ve eserleri ele alındı.

TYB'den Abdurrahim Karakoç Özel Programı
06.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:32

Vefatının 8. yılı dolayısıyla düzenlenen "Abdurrahim Karakoç Özel Programı"nda şairin hayatı ve eserleri ele alındı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesinin Instagram hesabından canlı yayınlanan etkinliği TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı yönetti.

Bıyıklı, Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları dile getirdiği eserleriyle toplumun geniş bir kesimine ulaşmayı başaran Abdurrahim Karakoç'un, vefatının 8 yılında rahmetle yad edildiğini anımsatarak, "Bu topraklarda 8 yıl değil 80 yıl sonra da Abdurrahim Karakoç konuşulmaya ve okunmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Etkinliğe bağlanan şair yazar Hayrullah Eraslan, 1960-1970 ve 1980'li yıllara damgasını vuran Karakoç'u anmak için düzenlenen programların artması ve yeni neslin de üstadı tanıması gerektiğinin altını çizdi.

Eraslan, hayatına ve eserlerine ilişkin bilgi verdiği Karakoç'un babası, dedesi ve kardeşlerinin de şair olduğunu, şiir yazmaya ise ilkokulda başladığını söyledi.

"Abdurrahim Karakoç çok güzel eserler verdi"

Usta şairin gençliğinde çok güzel şiirler yazdığını fakat 26 yaşına kadar biriktirdiği şiirleri sobaya atıp yaktığını belirten Eraslan, "Abdurrahim Karakoç, Türkçe var oldukça devam edecek bir şair, çok güzel eserler verdi." dedi.

Karakoç'un şiirlerinin şehirleri etkisi altına aldığını anlatan Eraslan, Anadolu'da yaşamış bir şair ve mütefekkir olan usta şairin Türkiye ve dünya okumasının muhteşem olduğunu kaydetti.

Doğuş Edebiyat, Genç Kardelen ve Kardeş Kalemler dergilerinin Abdurrahim Karakoç özel sayıları yayımladığını hatırlatan Eraslan, her parti, grup ve meşrep tarafından sevilen ve okunan Karakoç'a ilişkin şunları söyledi:

"Karakoç bir anlamda şiirleriyle bize yol açıyordu. Biz sessiz kalıyorduk o ön planda uç beyi olarak mücadele ediyordu. Vicdani duruşu ve ahlakıyla mükemmel bir insan, inanmış bir insan, tam bir mümin. Yanlışlar gördüğünde korkmadan ifade edebilen Karakoç, Türkiye'deki milliyetçi muhafazakarların sesi oldu. Biz kenarda kalırken Karakoç konuşuyordu, insanların da ona minnet duygusu vardı."

Karakoç'un "Sıcak Afrika'nın Siyah Ağıdı" ve "Mihriban" şiirlerini okuyan Eraslan, usta yazarın duruş sahibi, eğilip bükülmeyen menfaatten dolayı nefsine hoş gelecek şeyler yapmayan bir kişiliğe sahip olduğunu sözlerine ekledi.

"Babamın kütüphanesinde Karakoç'un şiir kitapları vardı"

Şair yazar Selçuk Küpçük ise Abdurrahim Karakoç ile aynı mahalleden bir babanın evladı olarak büyüdüğünü belirterek, "Babamın iyi bir kütüphanesi vardı. Orada Hisar, Hareket, Türk Edebiyatı gibi dergilerin yanı sıra Karakoç'un şiir kitapları da vardı. Ben o külliyata hakim olarak üniversiteye Ankara'ya gittim." dedi.

Müzik çalışmaları dolayısıyla tanıştığı Hasan Sağındık'ın albümlerini yapan şirketin Ankara Sıhhıye'deki yerine Karakoç'un da ara sıra geldiğini 1992 yılında kendisiyle orada tanıştıklarını anlatan Küpçük, "Abdurrahim Karakoç ile ilgili kamuoyuna çıkmayan bir sürü ses kaydı Hasan Sağındık'ta. Evleri yakındı, Sincan'da aynı mahallede oturuyorlardı. Hasan abi hocaya şiirlerini okutturmuş, sohbetleri ve kamera görüntüleri var." ifadelerini kullandı.

Karakoç'u seven ve onun önemini bilen akademisyen ve sivil hayattan isimlerin usta şair adına bir vakıf kurmasının gerekliliğine dikkati çeken Küpçük, şunları kaydetti:

"Abdurrahim Karakoç'un şiirleri, halk şiirinin modernleşmesi, kente taşınması, sözün politikleşmesi, Türk müziğinin modernleşmesi ve türkülerin modernizasyonu meselesinde çok işlevsel bir zemin oluşturdu. 1950'li yıllardan itibaren ozanlar farklı gerekçelerle bağlamasını alıp kente indi. Geleneksel halk şiiri ve türkü formu, kır coğrafyası ve mekanıyla sınırlı bir form. Şehre indiğinde şekli ve teması bambaşka bir dünya ile karşılaşıyor. Daha önce türkünün ya da ozanın kırda muhatap olmadığı yeni birtakım toplumsal girdiler hayata girince bu türkülerin hem teknik olarak hem de tematik olarak dönüşümünü beraberinde getirdi."

Türk şiirine kazandırdığı "Mihriban", "İsyanlı Sükut", "Hak Yol İslam Yazacağız", "Gel Gayrı", "Hasan'a Mektuplar", "Vur Emri" ve "Omuzumda Sevda Yükü" adlı eserleriyle tanınan şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un hayatına, edebiyatına, şiirlerine ve mücadelesine dair çeşitli meselelerin de ele alındığı program, Küpçük'ün Abdurrahim Karakoç'un "Fotoğraf" şiirini okumasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı Haber
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı Haber
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu Haber
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin Haber
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte otopsi raporunun sonuçları
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte otopsi raporunun sonuçları
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı...
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini...
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Leyla Güven Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Bülent Ersoy Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya Sirte Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: TYB'den Abdurrahim Karakoç Özel Programı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 00:32:04. #1.14#
title