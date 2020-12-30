TYB "2020 Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni yarın açıklayacak
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TYB "2020 Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni yarın açıklayacak

30.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:05
TYB

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "2020 Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni yarın basın toplantısıyla açıklayacaklarını bildirdi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "2020 Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni yarın basın toplantısıyla açıklayacaklarını bildirdi.

Arıcan, yazılı açıklamasında, 39 yıldan bu yana Türkiye'de yaşanan kültür, sanat, edebiyat ve düşünce hayatındaki gelişmeleri takip ederek, değerlendirdiklerini belirterek, bu yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarını da belirlediklerini aktardı.

Ödül tespit çalışmalarının kurumsallaştırılması açısından sürekliliğin öneminin büyük olduğunu, 42 yıldır faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayan Arıcan, 39 yıldan beri yazarların, sanatçıların çabalarını ve alın terini ödüllendirdiğini kaydetti.

Yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarının belirlenmesinin, kültür hayatı adına kamuoyu tarafından önemsenen bir çaba olduğuna işaret eden Arıcan, "2020 Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az katılımlı, sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına riayet ederek düzenleyecekleri basın toplantısıyla yarın açıklayacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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