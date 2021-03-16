Tyasha Harris KBSL'de liderler sıralamasında yer aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tyasha Harris KBSL'de liderler sıralamasında yer aldı

16.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:00
Tyasha Harris KBSL'de liderler sıralamasında yer aldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Liderler sıralamasında Tyasha Haarris, Sayı ve Asist Liderleri sıralamasında yer aldı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Liderler sıralamasında Tyasha Haarris, Sayı ve Asist Liderleri sıralamasında yer aldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden Bellona Kayseri Basketbol'da ligde 25. Haftanın tamamlanmasının ardından istatistiklerde bir oyuncu yer aldı. Bellona Kayseri Basketbolda, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde istatistik liderleri sıralamasında sadece Tyasha Harris yer aldı. Tyasha Harris, asist sıralamasında 21 maçta 6.6 ortalama ile yer aldı. Sayı sıralamasında ise Tyasha Harris 21 maçta 19.1 ortalama ile yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Caner Erkin Hakan Kutlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tyasha Harris KBSL'de liderler sıralamasında yer aldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:01:09. #1.14#
title