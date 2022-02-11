TWİTTER ÜZERİNDEN DEAŞ İÇİN KURBAN YARDIMI TOPLAYANLARA OPERASYON: 22 ŞÜPHELİ YAKALANDI

SOSYAL medya hesabı Twitter üzerinden "İkramınız kurban olsun" sloganıyla Suriye'de bulunan örgüt mensuplarıyla işbirlikçilerine gönderilmek üzere kurban bedeli adı altında yardım toplandığı ortaya çıktı. Terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, yardımın gönderildiği banka hesabına ilişkin araştırmalarda DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Bursa'da toplam 26 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, "Dar'ul Erkam Fisebilillah" (@darul_ekram1) isimli Twitter hesabı tarafından "İkramınız Kurban Olsun" sloganıyla Suriye'de bulunan örgüt mensuplarıyla işbirlikçilerine gönderilmek üzere kurban bedeli adı altında yardım toplandığı tespit edildi. Söz konusu 850 TL değerindeki yardım bedelinin, Yavuz Selim Binici adına bir banka hesabına yatırılması yönünde paylaşım yapıldığı belirlenmesi üzerine, Yavuz Selim Binici adına kayıtlı bulunan banka hesapları ile alakalı olarak MASAK tarafından rapor düzenlendi.

HESAP HAREKETLERİ İNCELENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel