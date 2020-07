Twitter Ücretli Abonelik Platformu Oluşturuyor Olabilir Twitter yeni bir abonelik platformu üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Haziran ayının sonlarında ortaya çıkan tam kapsamlı bir yazılım mühendisi iş ilanına göre Twitter, Gryphon kodlu yeni ekip altında bir abonelik platformu oluşturuyor.

Ortaya çıkan yeni iş ilanı potansiyel Twitter aboneliklerinin şirket için bir ilk olacağını belirtiyor; ancak Twitter'ın abonelik hizmetini nasıl uygulamayı planladığı belli değil. Twitter, gelirinin büyük çoğunluğunu reklam satışları ve veri lisanslama yoluyla üretiyor ve yeni abonelik sistemi, aylık ücret karşılığında kullanıcılara özel içerikler sağlayabilir.

UPDATE: Twitter has edited their job listing *again* and has restored the whole subscription and internal Gryphon team stuff. pic.twitter.com/zL5Qbh7FwX

— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) July 8, 2020

Twitter abonelik sistemi nasıl işleyecek?

Twitter bireysel hesaplara bir şekilde abone olabileceğiniz Twitch veya Patreon tarzı bir abonelik de düşünüyor olabilir. Ayrıca Gryphon adı ilk defa ortaya çıkmadı: Twitter yaklaşık üç ay önce Gryphon ekibi için bir iş sözleşmesi yayınlamıştı.

Twitter daha önce ileri düzey kullanıcılar için ücretli bir hizmet olarak abonelik sunmayı araştırmıştı. ABD'li şirket kullanıcılarının yeni analizler, haber uyarıları veya bir hesabın takipçilerinin neyi tweet'lediğiyle ilgili bilgiler için ödeme yapıp yapmayacağını anket yaparak soruşturmuştu.

Peki ya siz Twitter abonelik sistemini hangi amaçla geliştirdiğini düşünüyorsunuz, yukarıdaki özellikler için Twitter'a ödeme yapmayı tercih eder misiniz?

