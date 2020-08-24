Twitter: Trump'ın postayla oy kullanmaya karşı tweeti 'yanıltıcı' olduğu gerekçesiyle sınırlandı
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BBC

Twitter: Trump'ın postayla oy kullanmaya karşı tweeti 'yanıltıcı' olduğu gerekçesiyle sınırlandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminde posta ile oy kullanılmasına ilişkin attığı tweet, “yanıltıcı” olduğu ve seçmenleri caydırabileceği gerekçesiyle Twitter tarafından sınırlandırıldı.

Twitter: Trump'ın postayla oy kullanmaya karşı tweeti 'yanıltıcı' olduğu gerekçesiyle sınırlandı
24.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:45

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde posta ile oy kullanılmasına ilişkin attığı tweet, "yanıltıcı" olduğu ve seçmenleri caydırabileceği gerekçesiyle Twitter tarafından sınırlandırıldı.

Trump pazar günü attığı tweet'te, postayla oy kullanmanın usulsüzlüğe yol açacağını ve koronavirüs ile temas riski taşıdığını savundu:

"(Postayla oy kullanmak) Her şeyin ötesinde bir kişinin birkaç defa oy kullanmasını mümkün kılıyor. Aynı zamanda bu posta kutularını kim kontrol ediyor? Bunlar Cumhuriyetçi bölgelerde mi, Demokrat bölgelerde mi? Covid açısından sterilize edilmediler. Tam bir düzenbazlık!"

Bunun üzerine Twitter, "Bu tweet, toplum ve seçim güvenliği hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, tweet'in erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" ifadeleriyle tweet'e erişimi sınırladı. Twitter'ın uyarısında, "İnsanları sağlık gerekçesiyle yanıltarak oy kullanmaktan caydırabileceği" notu yer aldı.

Trump'ın söz konusu tweet'i, kullanıcıların etkileşimine kapalı tutuluyor.

Postayla oy kullanan seçmen sayısı artacak

3 Kasım'daki başkanlık seçiminde ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden yarışacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önceki seçimlerden çok daha fazla kişinin postayla oy kullanması bekleniyor.

New York Times gazetesi, 2020 seçimlerinde postayla kullanılan oyların 80 milyonu bulabileceğini belirtiyor. 2016 seçimlerinde kullanılan 129 milyon oyun 40 milyonu postayla gönderilmişti.

Trump, daha önce birçok kez mektupla oy kullanılmasının seçimde usulsüzlüklere yol açacağını ve Demokrat rakibi Joe Biden'a yarayacağını savunmuştu.

Ancak postayla oy kullanmanın seçimlerde dikkate değer bir usulsüzlüğe yol açtığı doğrultusunda bir kanıt ortaya konmuş değil.

Trump'ın ABD Posta Hizmetleri'nin başına Mayıs ayında Cumhuriyetçi Parti destekçisi Louis DeJoy'u ataması ve sonrasında planlanan değişiklikler, Demokratlar tarafından seçimin "sabote edilmesine yönelik girişimler" olarak nitelendirildi.

Twitter'ın Trump'ın tweet'ine yönelik aldığı sınırlama kararı ise bir ilk değil.

Mayıs ayında Trump'ın George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto edenlere yönelik olarak paylaştığı "Yağma başlarsa ateş açma da başlar" tweet'ine de "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle sınırlama getirilmişti.

BBC
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