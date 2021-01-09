Twitter Trump'ın hesabını kalıcı olarak engelledi
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BBC

Twitter Trump'ın hesabını kalıcı olarak engelledi

09.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:41
Twitter Trump'ın hesabını kalıcı olarak engelledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı kalıcı olarak engellendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı kalıcı olarak engellendi.

Twitter bunu, Trump'ın "Daha fazla şiddet olayını kışkırtma riski" nedeniyle yaptıklarını açıkladı.

Şirket "@realDonaldTrump hesabından atılan son tweetleri detaylıca inceledikten sonra bu adımı atmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Bazı siyasetçiler Trump'ın hesabının kapatılması için yıllardır çağrı yapıyordu.

Eski First Lady Michelle Obama, Perşembe günkü paylaşımında Silikon Vadisi devlerinin, Trump'ın "canavarca davranışlarına" alet olmaması gerektiğini söylemiş, hesaplarının kapatılması için çağrı yapmıştı.

Trump neden engellendi?

Trump'ın hesabı ilk olarak Çarşamba günü, ABD Kongresi'ni basan kişilere "vatansever" demesi üzerine 12 saatliğine askıya alınmıştı.

Trump'ın yüzlerce destekçisi o gün Joe Biden'ın başkanlığının Senato'da onaylanmasını engellemeye çalışmıştı.

Olaylar sırasında dört eylemci ve bir polis hayatını kaybetti.

Twitter Trump'ın hesabını ilk askıya alışının ardından, kuralları ihlal etmeye devam etmesi halinde hesabı kalıcı olarak engelleyeceğini açıklamıştı.

Şirket Trump'ın Cuma günkü paylaşımlarının bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

Paylaşımlardan birinde şu ifadeler yer alıyordu:

"Bana, ÖNCE AMERİKA'YA ve AMERİKA'YI TEKRAR YÜCELTELİM'E oy veren 75 milyon Amerikan Vatanseveri'nin gelecekte BÜYÜK BİR SESİ olacak. Hiçbir şekilde saygısızlık görmeyecekler veya haksızlığa maruz bırakılmayacaklar."

Twitter bu tweetin, Trump'ın sorunsuz bir devir teslim yapmayacağına dair bir işaret olarak yorumlandığını belirtti.

Şirket Trump'ın aynı gün yaptığı "20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağım" paylaşımının da takipçileri tarafından seçimin meşru olmadığı şeklinde yorumlanacağını söyledi.

Trump hesabının engellenmesinin ardından ABD Başkanlığı (@POTUS) hesabını kullanarak paylaşımlarına devam etti. Twitter'ı radikal sol bir platform olarak adlandıran Trump, başka sitelerle görüştüğünü ve yakında "büyük bir duyuru" yapacağını söyleyerek yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğini ima etti.

Trump destekçileri bir süredir, paylaşım kurallarının daha esnek olduğu Parler adlı bir sosyal medya uygulamasını kullanıyordu. Aşırı sağcı komplo teorilerini paylaşmak Twitter ve Facebook gibi sosyal medya sitelerinde engellenme nedeniyken Parler bu tür paylaşımlara karışmıyordu.

Fakat Google bugün aldığı bir kararla, Parler'ı uygulama mağazasından kaldırdı.

BBC
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