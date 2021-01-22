Twitter, Trump'ı tehdit eden İran Lideri Hamaney'in bir hesabını askıya aldı
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Twitter, Trump'ı tehdit eden İran Lideri Hamaney'in bir hesabını askıya aldı

22.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:17
Twitter, Trump'ı tehdit eden İran Lideri Hamaney'in bir hesabını askıya aldı

Twitter, İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bir Twitter hesabını, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik tehdit içeren bir paylaşımda bulunması nedeniyle askıya aldı.

Twitter, İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bir Twitter hesabını, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik tehdit içeren bir paylaşımda bulunması nedeniyle askıya aldı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın hesabını süresiz askıya aldıktan sonra bir kez daha gündeme gelen Twitter, bu kez de İran Lideri Hamaney'in hesabı için harekete geçti.

Hamaney'e ait kurumsal hesaplardan "khamenei_site" tarafından yapılan paylaşımda, Trump'ın emriyle İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine atıfta bulundu.

Trump'ın bir golf sahasında, drone saldırısının hedefinde olduğunu tasvir eden görsel "İntikam kaçınılmazdır" notuyla söz konusu hesaptan paylaştı.

Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, Twitter'a Hamaney'in hesabını askıya alması çağrısında bulundu.

Twitter, çağrılara uyarak paylaşımın yapıldığı hesabı askıya aldı. Öte yandan Hamaney'in daha yoğun kullandığı hesaplarının hala açık olması dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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