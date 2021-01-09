Twitter, Trump'ı taklit eden Fransız milletvekilinin hesabını askıya aldı

Sosyal medya kuruluşu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın kapatılan hesabını taklit eden Fransız milletvekili Joachim Son-Forget'in hesabını askıya aldı.

Sosyal medya kuruluşu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın kapatılan hesabını taklit eden Fransız milletvekili Joachim Son-Forget'in hesabını askıya aldı.

Son-Forget, Trump'ın hesabının Twitter'da kalıcı olarak silinmesinin ardından kendi hesabının kullanıcı adını ABD Başkanının adıyla değiştirdi.

Profil fotoğrafına da Trump'ın fotoğrafını yükleyen Fransız milletvekili, onun adına paylaşımda bulundu.

Twitter, Son-Forget'in hesabını da askıya aldı.

İsviçre ve Liechtenstein'daki Fransız vatandaşlarını Ulusal Meclis'te temsil eden milletvekili, daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hesabını taklit etmişti.

Fransız milletvekilinin bu eylemi, Macron'un partisinden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.

Twitter, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru