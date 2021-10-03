Twitter, Taliban Sözcüsü Mücahid'in hesabına kısıtlama getirdi - Haberler
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Twitter, Taliban Sözcüsü Mücahid'in hesabına kısıtlama getirdi

AA / Bilal Güler - Haberler | Güncel
Twitter, Taliban Sözcüsü Mücahid'in hesabına kısıtlama getirdi

Sosyal medya platformu Twitter, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in Farsça ve Peştuca paylaşım yaptığı hesabına kısıtlama uyguladı.

Sosyal medya platformu Twitter, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in Farsça ve Peştuca paylaşım yaptığı hesabına kısıtlama uyguladı.

Taliban Sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Mücahid'in Twitter hesabına girenler, "Dikkat, bu hesap geçici süreliğine kısıtlanmıştır." ifadesi ile karşılaştı.

Mücahid'in İngilizce paylaşım yaptığı hesabına ise herhangi bir kısıtlamanın getirilmediği görüldü.

AA / Bilal Güler - Son Dakika Haberleri
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