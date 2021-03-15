Twitter Spaces nedir, ne zaman çıkacak? Clubhouse benzeri uygulama Twitter'a da geliyor!
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Twitter Spaces nedir, ne zaman çıkacak? Clubhouse benzeri uygulama Twitter'a da geliyor!

15.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:07
Twitter Spaces nedir, ne zaman çıkacak? Clubhouse benzeri uygulama Twitter'a da geliyor!

Instagram'ın geliştirdiği uygulamalardan biri olan Clubhouse, sosyal medyada büyük yangı uyandırdı. Bunun üzerine Twitter da bir adım attı ve Twitter Spaces'i sunacağını açıkladı.Peki, Twitter Spaces nedir, ne zaman çıkacak? Clubhouse benzeri olacak uygulama Twitter Spaces özellikleri belli oldu mu?

Gündemin en merak edilen uygulamalarından olan Clubhouse, çıktığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Davetiye ile katılma hakkı olan uygulama kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. Twitter da Twitter Spaces adlı yeni hizmetini sunarak Clubhouse'a bir rakip geleceğini belirtti. Peki, Twitter Spaces nedir, ne zaman çıkacak?

TWİTTER SPACES NEDİR?

Twitter Spaces ile bir grup kişi sesli ve görüntülü konuşma yapabileceği odalar bulunacak. Sesli sohbete diğer kullanıcılar davet edilebildiği gibi sohbette yer alan kişiler dinleyici ya da konuşmacı olarak atanabilecek.

Clubhose uygulamasında yer alan davetle katılma özelliğinin yanı sıra Twitter Spaces'te yayıncılara bahşiş verilmesi sağlanarak yayın yapan kişiler bu şekilde para kazanabilecek. Twitter, uygulama üzerinden para kazanılabilecek özellikleri de belirttikten sonra bu uygulamanın testlerine başladı.

Tip Jar isimli uygulama ile yayın yapan kişilere Cash App, Pay Pal, Venmo ve Bandcamp gibi uygulamalarla para gönderimi mümkün olacak.

TWITTER SPACES NE ZAMAN ÇIKACAK?

Henüz yeni test çalışmalarına başlayan Twitter Spaces'in Nisan ayında kullanıcılara hizmet sunabileceği ifade edildi.

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