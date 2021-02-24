Twitter Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı erişime kapattı
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Twitter Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı erişime kapattı

24.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:21
Twitter Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı erişime kapattı

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Twitter, manipülasyon politikalarının ihlal edilmesi nedeniyle, Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabın erişime kapatıldığını duyurdu.

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Twitter, manipülasyon politikalarının ihlal edilmesi nedeniyle, Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabın erişime kapatıldığını duyurdu.

Sosyal paylaşım platformu Twitter'a ait blogdan yapılan açıklamada, manipülasyon politikalarının ihlal edilmesi nedeniyle, Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabın erişime kapatıldığını ifade edildi. Sözkonusu açıklamada, İran'da faaliyet gösteren 238 hesap ile NATO'ya karşı güveni zedeleyen, ABD ve Avrupa Birliğini hedef alan 100 Rusya merkezli hesabın erişime kapatıldığı kaydedildi. Azerbaycan'ı hedef almak için oluşturulan Ermenistan ile bağlantılı 35 hesabın kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, son dönemlerde manipülasyon politikalarının ihlal edilmesindeki artışa da dikkat çekildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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