Twitter: Ocak ayında günlük kullanıcı sayısı rekor seviyeye ulaştı
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Twitter: Ocak ayında günlük kullanıcı sayısı rekor seviyeye ulaştı

10.02.2021 11:28 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:33
Twitter: Ocak ayında günlük kullanıcı sayısı rekor seviyeye ulaştı

ABD eski Başkanı Trump'a karşı uyguladığı yasak nedeniyle kullanıcı sayısının azaldığına ilişkin söylentilere yanıt veren sosyal paylaşım sitesi Twitter, günlük kullanıcı sayısının Ocak ayında son dört yıla kıyasla daha fazla arttığını belirtti.

ABD eski Başkanı Trump'a karşı uyguladığı yasak nedeniyle kullanıcı sayısının azaldığına ilişkin söylentilere yanıt veren sosyal paylaşım sitesi Twitter, günlük kullanıcı sayısının Ocak ayında son dört yıla kıyasla daha fazla arttığını belirtti.

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın seçim süreci ve 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili yaptığı paylaşımların Twitter tarafından sansürlenmesinin ardından, sosyal medya platformunun takipçi kaybına ilişkin söylentiler üzerine açıklamada geldi. Twitter CEO'su Jack Dorsey, "Bir konu ya da hesaptan açıkça çok daha büyük bir platformuz.Üçüncü çeyrekte günlük kullanıcı sayısının 187 milyondan 192 milyona yükseldi. Şirketimiz son çeyrekte 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti" diye konuştu.

BORSADA DEĞER KAYBETMİŞTİ

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya alan Twitter'ın hisseleri, borsada açılış öncesi işlemlerde yüzde 8'in üzerinde değer kaybetmişti. New York Borsası'nda işlem gören Twitter hisseleri, 4-8 ocak arasında yüzde 5,6 değer kaybetmişti. 8 Ocak itibarıyla piyasa değeri yaklaşık 41 milyar dolar olan Twitter'ın hisse değerindeki yüzde 8'lik düşüş, piyasa değerinde 3,3 milyar dolarlık kayıp anlamına gelmişti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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