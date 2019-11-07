Twitter mesajındaki talep gerçek oldu: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi

Twitter mesajındaki talep gerçek oldu: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter'dan paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti

07.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:43
Twitter mesajındaki talep gerçek oldu: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını duyurdu.


Bu kapsamda 11 Kasım günü saat 11.11'de Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda; kamu kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla toplu fidan dikilerek bu alanda bir rekor denemesi yapılacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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