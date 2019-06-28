Twitter, Masaüstü Uygulamasının Arayüzünü Güncelledi

Sosyal medya uygulamaları, kullanıcılarına daha kolay bir kullanıcı deneyimi sağlamak adına arayüzlerini güncellemeye devam ediyor. Bu alanda görevlendirilen tasarımcılar da kullanıcılardan alınan geri bildirimler ışığında deneyimi daha değerli kılmak açısından uygulamayı yeniden tasarlıyorlar.

Twitter, masaüstü kullanıcıları için Ocak ayından bu yana iki sütunlu yeni bir arayüz tasarımı üzerinde çalışıyordu. Sosyal medya devi, yaptığı açıklamayla tüm platformlarda aynı arayüz tasarımını kullanmak için yeni masaüstü arayüzünü test etmeye başladıklarını duyurdu.

Twitter'ın yeni masaüstü arayüzü, geçmiş versiyondan farklı olarak üç sütundan oluşuyor. Trendler sağ sütuna, menü ve profil bağlantılarının dâhil olduğu navigasyon öğeleri sol sütuna ve zaman akışı da her zamanki gibi merkezde konumlandırılmış durumda. Sol taraftaki navigasyon sütununda Anasayfa, Keşfet, Bildirimler, Mesajlar, Yer işaretleri, Listeler ve Profil seçenekleri bulunurken "Daha fazla" seçeneğinde ise Ayarlar ve Karanlık Mod gibi seçenekler bulunuyor.

Twitter'ın uygulamasını tekrar tekrar güncellemesinin nedeni, uygulamanın daha basit hâle getirilmesinin amaçlanması. Ayrıca her güncellemede bir önceki sürümün hatalarını düzelten Twitter, güncellemelerle beraber birçok kullanıcı dostu özellik eklemeye devam ediyor.