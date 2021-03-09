Twitter, makamını kullanarak şirkete dava açtığı iddiasıyla Texas Başsavcısı aleyhinde mahkemeye başvurdu
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Twitter, makamını kullanarak şirkete dava açtığı iddiasıyla Texas Başsavcısı aleyhinde mahkemeye başvurdu

09.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:19
Twitter, makamını kullanarak şirkete dava açtığı iddiasıyla Texas Başsavcısı aleyhinde mahkemeye başvurdu

Sosyal medya platformu Twitter, Washington'da yaşanan Kongre baskınının ardından eski Başkan Donald Trump'ın hesabının kapatılmasına yönelik makamını misilleme için kullanarak şirket hakkında mahkemeye başvurduğu gerekçesiyle Texas Başsavcısı Ken Paxton'a karşı dava açtı.

Sosyal medya platformu Twitter, Washington'da yaşanan Kongre baskınının ardından eski Başkan Donald Trump'ın hesabının kapatılmasına yönelik makamını misilleme için kullanarak şirket hakkında mahkemeye başvurduğu gerekçesiyle Texas Başsavcısı Ken Paxton'a karşı dava açtı.

Twitter, Trump'ın hesabının kapatılmasına misilleme olarak açtığı davanın "yasa dışı olduğu" iddiasıyla Paxton'a karşı mahkemeye dilekçe sundu.

Şirket avukatları, dava dilekçesinde, Paxton'un yetkilerini katılmadığı editöryel kararları nedeniyle Twitter'ı "sindirmek, taciz etmek ve hedef almak" için kullandığını iddia etti.

Paxton'un açtığı davayla misilleme yapmaya çalıştığı öne sürülen dilekçede, savcının sosyal medya platformuna yönelik attığı hukuki adımın "yasa dışı olduğu" belirtildi.

Ayrıca Twitter, Trump'ın hesabının kaldırılmasının yasalara uygun olduğunu savunarak Paxton'un açtığı davanın iptali talebinde de bulundu.

Başsavcı Paxton, 13 Ocak 2021'de, "Trump'ın koordineli olarak sosyal medya hesaplarının kapatıldığı" gerekçesiyle Google, Facebook, Twitter, Amazon ve Apple'a dava açarak, sosyal medya şirketlerinden "içerik yönetim politikaları" hakkında bilgi vermelerini istemişti.

Paxton, Trump ve önde gelen Cumhuriyetçi liderlerin sosyal medya hesaplarının koordineli olarak kapatıldığını iddia ederek, bunun ifade özgürlüğünün ihlali olduğunu savunmuştu.

ABD'de 6 Ocak'ta sağcı gruplar, seçimlerin onay oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Olayda, güvenlik zafiyetinin olup olmadığı uzun süre tartışılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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