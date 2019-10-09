Twitter, kullanıcı bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanılmasından dolayı özür diledi

09.10.2019 16:21

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarının e-posta ve telefon bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanıldığını belirterek kullanıcılarından özür diledi.



Twitter açıklamasına göre, hesap güvenliğini sağlama amacıyla kullanıcıların sisteme tanımladığı e-posta ve telefon bilgileri yanlışlıkla şirketin reklam servisleri "Tailored Audiences" ve "Partner Audiences"te kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle