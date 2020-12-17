Twitter, Kovid-19 aşılarına yönelik yanlış yönlendiren bilgileri kaldıracak
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Twitter, Kovid-19 aşılarına yönelik yanlış yönlendiren bilgileri kaldıracak

17.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:06
Twitter, Kovid-19 aşılarına yönelik yanlış yönlendiren bilgileri kaldıracak

Twitter, gelecek haftadan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yönelik "zararlı, hatalı ve yanlış yönlendiren" bilgileri kaldıracağını duyurdu.

Twitter, gelecek haftadan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yönelik "zararlı, hatalı ve yanlış yönlendiren" bilgileri kaldıracağını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, gelecek haftadan başlayarak, Kovid-19 aşıları hakkında zararlı, yanlış yönlendiren bilgileri kaldırmaya öncelik verileceği belirtildi.

Daha sonraki haftalarda da bu konuda potansiyel yanlış yönlendiren paylaşımların etiketleneceği kaydedilen açıklamada, aşıların nüfusu kontrol etmeye ve nüfusa zarar vermeye yönelik olduğunu belirten, etkisi konusunda çürütülmüş iddialarda bulunan, Kovid-19'un gerçek olmadığını veya ciddi etkisi olmadığını ileri süren ve bu yüzden aşının gereksiz olduğunu savunan iddiaların kaldırılacağı vurgulandı.

Açıklamada, 2021'in başından itibaren söz konusu paylaşımların "asılsız söylenti", "tartışmalı iddia", "eksik veya kapsam dışı bilgi" gibi ifadelerle etiketlenebileceği aktarıldı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 74 milyon 536 bini aştı, virüs nedeniyle 1 milyon 655 bin 307 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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