Twitter Koronavirüs Önlemi Almaya Başladı
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Twitter Koronavirüs Önlemi Almaya Başladı

En çok kullanıcı sayısına sahip sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter geçtiğimiz günlerde 5G ve koronavirüsün bağlantılı olduğu yönündeki tweetleri silme kararı

Twitter Koronavirüs Önlemi Almaya Başladı
12.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:46

En çok kullanıcı sayısına sahip sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter geçtiğimiz günlerde 5G ve koronavirüsün bağlantılı olduğu yönündeki tweetleri silme kararı almıştı. Sosyal medya platformu şimdi de koronavirüs ile ilgili yanıltıcı ve tartışmalı bilgiler içeren tweetler konusunda kullanıcılarını uyaracağını açıkladı.

Twitter platformu, paylaşılan tweetler içerisinde koronavirüsüyle ilgili yanıltıcı ya da tartışmaya açık bilgiler içeren tweetleri tespit edeceğini, bu tweetleri sileceğini ve kullanıcılarını uyaracağını belirtti. Bunun yanı sıra siyasetçiler tarafında yapılan paylaşımlarının da 40 dilde yapılacak olan etiketleme sistemine tabi tutulacağı ve bazı tartışmalı tweetlerin, koronavirüsüyle ilgili ek bilgi içeren linklere yönlendirerek platformda kalabileceği söylendi.

Twitter Koronavirüs Önlemi Alacak

"Bu twitte paylaşılan içerik kısmen ya da tamamen, kamu sağlığı uzmanlarının rehberliğiyle çelişiyor." etiketinin kullanılacağı ve gerekli görülen tweetlerde bu ibarenin yer alacağı da belirtildi. Twitter'ın küresel kamu politikası stratejisti Nick Pickles, platformun koronavirüsüyle ilgili bilgi paylaşımlarına yönelik aldığı önlemlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, yapılan tüm paylaşımların doğrudan hatalı bulunmayacağını, uyarı etiketlerinin kullanılacağını ve kullanıcıların kamu sağlığı siteleri ya da haberlere yönlendirileceğini ifade etti.

Pickles, neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verilmesinden ziyade kullanıcıların, Twitter platformunun içerik sağlama konusunda daha güçlü olmasını istediklerini de sözlerine ekledi. Bugün itibariyle kullanılmaya başlanacak olan etiketlerin, geçmiş paylaşımlar için de uygulanabileceği belirtilirken, amacın pandemi döneminde, halkın yanlış bilgiye sahip olmasını önlemek olduğu ifade edildi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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