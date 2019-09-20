Twitter, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olduğu düşünülen el-Kahtani'nin hesaplarını askıya aldı
Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı olarak görev yaparken, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olduğu şüphesiyle azledilen Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin, hesaplarının askıya alındığını açıkladı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı olarak görev yaparken, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olduğu şüphesiyle azledilen Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin hesaplarının askıya alındığını açıkladı.
Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin Suudi katillerle internet üzerinden Skype aracılığıyla iletişim halinde olduğu iddialarının ardından görevine son verilmişti. Euronews.com'da Görüntüle