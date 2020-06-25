Twitter İşletme Hesabı Verileri Çalınmış Olabilir!
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Twitter İşletme Hesabı Verileri Çalınmış Olabilir!

Bugüne kadar veri güvenliğini üst düzey seviyede tutmayı başaran Twitter, İşletme hesabı kullanan kişileri uyardı.

Twitter İşletme Hesabı Verileri Çalınmış Olabilir!
25.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:04

Bugüne kadar veri güvenliğini üst düzey seviyede tutmayı başaran Twitter, İşletme hesabı kullanan kişileri uyardı. Platform bugüne kadarki en büyük saldırılardan birisine uğramış olabilir.

Son dönemlerde Twitter hakkında çok fazla konuşma yapılıyor. Donald Trump krizinden sonra uzun bir süre problem yaşamaya devam eden firma, şimdilerde çeşitli saldırılarla uğraşıyor. Facebook'un veri ihlalleri nedeniyle yerden yere vurulduğu şu günlerde, Twitter benzer konularla gündeme geliyor.

Twitter işletme hesaplarının birçok verisi tehlike altında

Sosyal medya devi, kullanıcıların e-posta adresleri, telefon numaraları ve kredi kartı numaralarının son dört hanesi gibi oldukça hassas bilgilerin, henüz net bir şekilde çalındığını söylemedi. Bunun yerine belirsiz konuşmayı tercih etti.

20 Mayıs'ta sorunu farkeden ve hızlıca çözüldüğünü söyleyen ABD'li şirket, konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Twitter, "Bunun için çok üzgünüz. Bize duyduğunuz güvenin farkındayız ve bu güveni her gün sağlamayı taahhüt ediyoruz" diyerek kullanıcıların gönlünü almaya çalıştı. Yine de özellikle ticari hesap kullananların kafaları son derece karışık.

Twitter diğer sosyal medya platformlarına göre biraz daha güvenilir olsa bile, son dönemlerde biraz fazla hata yapmaya başladı. Örneğin bazı işletme hesaplarının e-posta ve cep telefonu numaralarını reklam amacıyla kullanmış olabileceğini de söylemişti. Bakalım şirket ilerleyen dönemlerde bununla ilgili ne tür kararlar alacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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