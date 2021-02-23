Twitter, İran, Rusya ve Ermenistan'la bağlantılı 373 hesabı kaldırdı
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Twitter, İran, Rusya ve Ermenistan'la bağlantılı 373 hesabı kaldırdı

23.02.2021 21:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:36
Twitter, İran, Rusya ve Ermenistan'la bağlantılı 373 hesabı kaldırdı

NEW ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Twitter, manipülasyon politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı kapattığını duyurdu.

NEW ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Twitter, manipülasyon politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı kapattığını duyurdu.

Twitter'a ait blogdan yapılan açıklamada, İran'da faaliyet gösteren 238 hesap ile NATO'ya karşı güveni zedeleyen, ABD ve Avrupa Birliğini hedef alan 100 Rusya merkezli hesabın kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Azerbaycan'ı hedef almak için oluşturulan Ermenistan ile bağlantılı 35 hesabın kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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