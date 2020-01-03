Twitter İran'a yakın Asaib Ehlil Hak örgütü lideri Kays Hazali'nin hesabını kapattı
Twitter Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehlil Hak örgütünün lideri Kays Hazali'nin 300 bin takipçili sosyal medya hesabı kapattı.
03.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:39
Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehlil Hak örgütünün lideri Kays Hazali'nin Twitter hesabı kaldırıldı.
Twitter, 31 Aralık 2019'da ABD'nin Bağdat Büyükeçiliği binası önündeki eylemlerde yer alan Hazali'nin hesabını sildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com