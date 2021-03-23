Twitter'ın Üst Yöneticisi Dorsey ilk tweetini kripto para olarak 2,9 milyon dolara sattı
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Twitter'ın Üst Yöneticisi Dorsey ilk tweetini kripto para olarak 2,9 milyon dolara sattı

23.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:11
Twitter'ın Üst Yöneticisi Dorsey ilk tweetini kripto para olarak 2,9 milyon dolara sattı

SAN Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in yazdığı ilk tweet, kripto para olarak 2,9 milyon dolara satıldı.

SAN Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in yazdığı ilk tweet, kripto para olarak 2,9 milyon dolara satıldı.

Valuables by Cent'ten yapılan açıklamada, pazartesi düzenlenen dijital bir müzayedede Dorsey'in 15 yıl önce attığı ilk tweetinin, Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi'ye 2,9 milyondan dolardan fazla bir miktara NFT isimli kripto para olarak satıldığı bildirildi.

Dorsey, "Twttr'imi şimdi kuruyorum" yazan tweetinden elde edilen kripto paranın, Give Directly isimli Afrika'ya yardım yapan kuruluşa aktarılacağını belirtti.

Estavi de Twitter hesabından, "Bu sadece bir tweet değil! Sanırım yıllar sonra insanlar Mona Lisa tablosu gibi bu tweet'in gerçek değerini anlayacaklar." paylaşımında bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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