Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararına tepki
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Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararına tepki

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararına ilişkin, "Yakın tarihimizde FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine kol kanat geren, ülkelerin siyasetini şekillendirmeye büyük heves besleyen...

Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararına tepki
12.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:56

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararına ilişkin, "Yakın tarihimizde FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine kol kanat geren, ülkelerin siyasetini şekillendirmeye büyük heves besleyen Twitter'ın Türk siyasetini dizayn etme çabalarına geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Twitter'ın AK Parti ile ilişkilendirdiği 7 bin 340 hesabı kapattığını anımsattı.

Suriye'deki mücadelelerini destekleyen, HDP'nin teröre çanak tuttuğunu belirten tweetler atan hesapları kapattıklarını Twitter'ın kendi raporunda ifade ettiğini bildiren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Twitter'daki hesapların kapatılmasına neden olan raporu yazan kişilerden birinin favladığı tweetleri incelemenizi öneriyorum. Herhangi bir bilimsel temele dayanmayan bu raporu hazırlayanların beğendiği tweetler niyeti açık ve net bir şekilde belli ediyor. Aynı haberi defalarca yayınlayan BBC News'e kaç puan? Sanki önemli bir zafer kazanmış gibi haberi gündemde tutmak için büyük bir gayret gösteriyorlar."

Büyükgümüş, Türkiye için çalışan AK Parti Gençlik Kollarını sanki yasa dışı bir örgütmüş gibi göstermeye, itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi AK Parti'yi birtakım trollere ihtiyacı varmış gibi göstermeye çalıştıklarını ifade eden Büyükgümüş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilgi sahibi olmak için Twitter'ın kapattığı hesaplardan birini incelemenizi öneririm. Sorsanız özgür düşüncenin en büyük destekçisi olduğunu iddia eden isimler sevinçten dört köşe. Bu sevincin tek nedeniyse ülkesini destekleyen ve teröre karşı gelen gerçek kişilerin düşüncelerini dile getirdikleri Twitter hesaplarının kapatılması. Bugün ABD'ye baktığımızda da görüyoruz, Trump-Twitter gerilimine şahit oluyoruz. Twitter, demokrasinin gelişmesi için uğraşıyormuş gibi görünerek terör örgütlerinin kara propagandasına destek veren politize bir yapı olmayı tercih ediyor. Arap Baharı'nda işine geldiği için sessizlerin sesiymiş görüntüsünü üstlenen Twitter, bugün küresel yapının kredi derecelendirme kuruluşu gibi davranıp sansürcülüğe soyunuyor.

Yakın tarihimizde FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine kol kanat geren, ülkelerin siyasetini şekillendirmeye büyük bir heves besleyen Twitter'ın Türk siyasetini dizayn etme çabalarına geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: AA

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