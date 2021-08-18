Twitter ilk kez 'yanıltıcı paylaşımları' bildirmeye başladı

Şirket bu yeni özelliğin test aşamasında olduğunu ve başlangıçta sadece birkaç ülkede kullanılabileceğini açıkladı.

Twitter, ilk kez "yanıltıcı" paylaşımları bildirmeye başladı. Şirket bu yeni özelliğin test aşamasında olduğunu ve başlangıçta sadece birkaç ülkede kullanılabileceğini açıkladı. Twitter, bu özelliği daha sonra dünya genelinde uygulamayı planlıyor.

Teknoloji devi; Avustralya, Güney Kore ve ABD'deki "bazı kişilerin"; bir tweetle ilgili bildirim yaparken "yanıltıcı" seçeneğini göreceğini açıkladı.

Kullanıcılara ayrıca, sistemin çok önemli bir etkisi olmayabileceği uyarısında bulunuldu.

Şirketi güvenlik hesabından yapılan açıklamada, "Bunun etkili bir yaklaşım olup olmadığını değerlendiriyoruz, dolayısıyla ufak ufak başlıyoruz. Deneydeki her bildirimle ilgili harekete geçmeyebilir ya da yanıt vermeyebiliriz ancak göstereciğiniz tepkiler bize eğilimleri tespit etmekte yardımcı olabilir, biz de böylece yanıltıcı bilgilerle ilgili çalışmaların hızını ve ölçüsünü artırabiliriz" denildi.

Twitter'ın şikayet ve bildirim fonksiyonunda, bu tür paylaşımlar için hiç bu kadar açık bir bildirim seçeneği sunulmamıştı.

Birçok büyük sosyal medya şirketi, Covid salgını ve ABD'deki seçim kampanyalarında dezenformasyonun yayılmasını önlemek için yeterli çaba harcamamakla suçlanmıştı.

Şu anda Twitter'a "yanıltıcı bilgi" ihbarında bulunmak isteyen bir kullanıcı "şüpheli ya da istenmeyen mesaj" veya "tacizkar ya da zararlı" seçeneklerinden birini seçebiliyor, daha sonra daha ayrıntılı bir bildirim için alt kategorilerden birini seçiyor.

Seçenekler çok ayrıntılı olduğundan, sıklıkla hangi seçeneğin kullanılabileceği net olmuyor.

Twitter, şirketin dikkatine sunulan ve sürekli zararlı Covid-19 dezenformasyonu yayan hesapları askıya alıyor ya da yasaklıyor.

2020'nin başlarında, yanlış bilgileri önlemek için haber kuruluşlarıyla işbirliği içinde uyarı etiketleri de koymaya başladı.

Ancak Twitter ve diğer teknoloji devleri, yanlış bilgilerin yayılmasından dolayı eleştiri almaya devam ediyor.