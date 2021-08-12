Twitter, Hindistan'da ana muhalefet partilerinden INC'nin ve bazı üyelerinin hesaplarını geçici olarak kapattı
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Twitter, Hindistan'da ana muhalefet partilerinden INC'nin ve bazı üyelerinin hesaplarını geçici olarak kapattı

Twitter, Hindistan'da ana muhalefet partilerinden INC'nin ve bazı üyelerinin hesaplarını geçici olarak kapattı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Hindistan'da iki ana muhalefet partisinden Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) ve bazı üyelerinin Twitter hesaplarının kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Hindistan'da iki ana muhalefet partisinden Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) ve bazı üyelerinin Twitter hesaplarının kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin partisi Bharatiya Janata'nın (BJP) ardından ülkenin önde gelen siyasi partilerinden INC'nin resmi Twitter hesabı ve aralarında parti liderlerinin de hesaplarının bulunduğu 5 bin hesap özel bilgilerin paylaşılması kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

Eski INC Başkanı Rahul Gandhi'nin, tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü iddia edilen 9 yaşındaki kız çocuğunun ailesi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşması üzerine alınan söz konusu karar, çok sayıda hesabı kapsayacak şekilde genişletildi.

INC'nin sosyal medya sorumlusu Rohan Gupta, Gandhi'nin hesabının ardından çok sayıda hesabın da geçici olarak kapatılması üzerine Twitter'ı hükümetin baskısına yenik düşmekle suçladı. Gupta, "Twitter veya hükümet tarafından baskı altında tutulamayacağımızı anlamaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Twitter ise sosyal paylaşım platformu kurallarının "bireylerin gizliliğini ve güvenliğini korumak amacıyla sağduyulu ve tarafsız" şekilde uygulandığı açıklamasında bulundu.

Öte yandan Twitter söz konusu kapatma kararı öncesinde, Hindistan Ulusal Çocuk Haklarını Koruma Komisyonunun (NCPCR), cinsel saldırı mağduru olduğu iddia edilen bir kişinin ve ailesinin kimliğinin ortaya çıkarıldığı içeriğin kaldırılması yönünde uyarıda bulunduğunu anımsattı.

NCPCR, Yeni Delhi polisini ve Twitter'ı Gandhi'nin paylaşımı sonrası harekete geçmeye çağırmıştı.

Twitter, 9 Ağustos'ta Gandhi'nin paylaşımını kaldırdığını ve hesabını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

Rahul Gandhi, 4 Ağustos'ta 9 yaşındaki kızın ailesi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşmıştı.

9 yaşındaki kızın tecavüz edilerek öldürüldüğü iddiası

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, 3 Ağustos'ta, 9 yaşındaki bir kız çocuğunun, aralarında bir rahibin de bulunduğu 4 kişi tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ileri sürülmüştü.

Bir rahip ve krematoryumda çalışan 3 kişinin tecavüz ettikten sonra öldürdükleri kızın cesedini ailesinin onayını almadan ve polise haber vermeden krematoryumda yaktıkları iddia edilmişti.

Olay sonrası harekete geçen polis 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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