Twitter hesapları Türkiye Vodafone Vakfı İle çocuklara kitap olacak
Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında çocukların eğitimine destek olmak üzere yeni bir sosyal medya kampanyası başlattı.
26.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:48
Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında çocukların eğitimine destek olmak üzere yeni bir sosyal medya kampanyası başlattı.
Kaynak: Dunya.com