Wikileaks'in Kurucusu Assange'ın Twitter Hesabı Kayboldu!

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ekvator elçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'nin hesabının bilinmeyen nedenlerle Twitter'dan silindiği belirtildi. Assange'ın Twitter'da bulunan @JulianAssange hesabına ulaşılamadığı ve hesabın Twitter tarafından askıya mı alındığı yoksa kendisinin mi sildiği ise henüz belli değil.

İnternette çeşitli söylentiler dolaşsa da Assange'ın hesabını neden kapattığı henüz bilinmiyor.

TWİTTER KAPATTIĞINDA FARKLI BİR YAZI ÇIKIYOR

Twitter'da @JulianAssange hesabını arayanlar, sosyal ağın her zamanki "Üzgünüz, böyle bir sayfa yok!" hatasıyla karşılaşıyorlar. Bu hata, hesabın Twitter tarafından kapatılmadığının bir işareti çünkü Twitter herhangi bir hesabı askıya aldığında, farklı bir uyarı gösteriyor.

5 YILDIR ELÇİLİK BİNASINDA YAŞIYOR

Assange, 2012'den bu yana Londra'daki Ekvator Büyükelçiliği'nde yaşıyor. İsveç'te tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan ve bu suçlamaları kabul etmeyen Assange, konsolosluktan çıkması halinde WikiLeaks belge yayınları nedeniyle ABD'ye iade edileceğinden endişe ediyor ve bu nedenle iltica talep ediyor.

WİKİLEAKS NEDİR?

WikiLeaks, kaynaklarının gizliliğini koruyarak hükümetlerin ve diğer organizasyonların hassas belgelerini yayınlayan, İsveç merkezli bir uluslararası organizasyondur.