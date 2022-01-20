Twitter, gazetecileri hedef gösteren Meksikalı iş insanının hesabını askıya aldı - Haberler
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Twitter, gazetecileri hedef gösteren Meksikalı iş insanının hesabını askıya aldı

Twitter, gazetecileri hedef gösteren Meksikalı iş insanının hesabını askıya aldı
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

MEXICO Twitter'ın Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a yakınlığıyla bilinen iş insanı Ricordo Salinas Pliego'nun hesabını askıya aldığı belirtildi.

MEXICO Twitter'ın Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a yakınlığıyla bilinen iş insanı Ricordo Salinas Pliego'nun hesabını askıya aldığı belirtildi.

Bankacılık, televizyon ve perakende sektöründe faaliyetler yürüten Meksika'nın önde gelen iş insanlarından Pliego, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter'ın taciz ve suistimal politikaları gereği hesabını askıya aldığını ifade etti.

Twitter'ın bu kararı, Pliego'nun ülkedeki bazı gazetecileri hedef gösteren paylaşımlarının ardından geldi.

Meksika'da 18 Ocak Salı günü bir gazeteci daha silahla vurularak öldürülmüştü. Böylece ülkede 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 130'u geçti.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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