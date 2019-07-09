Twitter, Dini Grupları Hedef Alan Nefret Söylemlerini Cezalandırmaya Başlayacak

Twitter, bugün yaptığı bir duyuruyla birlikte şirket politikalarında yeniliklere gideceğini açıkladı. Bu yeniliklerin en önemlisi, dini topluluklara karşı yapılan nefret içerikli söylemlerde uygulanacak politikalar. Twitter'ın bahsettiği politika, bugünden itibaren yürürlüğe girecek. Twitter aynı zamanda, şirketin izlediği politika başarılı olursa gelecekte de diğer koruma altındaki gruplar hakkında benzer standartlar getireceklerini açıkladı.

Twitter'ın bu tarz adımlar atması şaşırtıcı değil çünkü şirket, geçen sene insanlık dışı söylemlere karşı izleyecekleri politikaları yeniden oluşturmak için yardım talebinde bulunmuştu. Twitter, yaptığı çağrıda "tanımlanabilir gruplara" karşı yapılan insanlık dışı söylemlere önlem niteliğinde politikalar getirmekten bahsetmişti. Şirket, yaptığı çağrıya 30'dan fazla ülkedeki insanlardan yaklaşık 8.000 cevap aldı.

Şirketin aldığı geri bildirimlerde genellikle koruma altında olması gereken grupları tek bir grupta incelemenin yanlış olduğundan bahsediliyordu. Sosyal medya devine bunun yerine çok daha küçük gruplar oluşturulması ve hepsi için koruyucu önlemler alınması önerilmişti. Bu sürecin sonucu olarak Twitter, dini gruplara karşı yapılan insanlık dışı söylemlerin sahiplerine yasaklama cezası getirecek yeni politikalarını teste aldı.

Yeni politikayla birlikte Twitter, bildirildiği takdirde ceza verilecek söylem örnekleri yayınlandı. Verilen örneklerde açıkça görünüyor ki Twitter, artık dini grupların hakaretlerle anılmasına izin vermeyecek. Yukarıdan politikanın dışına çıkacak örnek tweet'lere göz atabilirsiniz.

Twitter, politikalarının dışına çıkan tweet'leri saptamada ve cezalandırmada uzun zamandır zorluklar yaşıyor. Bu yüzden de ceza politikalarında düzenli olarak değişimlere gidiliyor. Daha geçtiğimiz ay şirket, artık platformun kurallarına uymayan ve 100.000'den fazla takipçisi olan hesaplardan atılan tweet'leri gizleyeceğini açıklamıştı. Örneğin politik bir figür tarafından atılan bir tweet kurallara uymuyorsa tweet, gri bir kutuyla gizleniyor. Bu kutuda, diğer kullanıcılara uyarı niteliğinde bir yazı yazıyor ve ancak kullanıcı isterse bu tweet'i görebiliyor.