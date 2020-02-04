Twitter: Devlet destekli hackerların kullanıcı bilgilerini çalma girişimi tespit edildi
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Twitter: Devlet destekli hackerların kullanıcı bilgilerini çalma girişimi tespit edildi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, devlet destekli olduğu tahmin edilen bilgisayar korsanlarının sahte hesaplarla kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını açıkladı.

04.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:08
Twitter: Devlet destekli hackerların kullanıcı bilgilerini çalma girişimi tespit edildi

Sosyal paylaşım sitesi , devlet destekli olduğu tahmin edilen bilgisayar korsanlarının sahte hesaplarla kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını açıkladı.


Twitter tarafından yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların telefon bilgilerine ulaşmaya çalışan hackerlarının; İran, İsrail ve 'daki İnternet Protokolü (IP) adreslerini kullandıklarının tespit edildiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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