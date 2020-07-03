Twitter'dan Yeşil Işık: Tweet Düzenleme Özelliği Yolda
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Twitter'dan Yeşil Işık: Tweet Düzenleme Özelliği Yolda

Diğer sosyal medya platformlarının aksine Twitter, attığınız tweetleri düzenleyebilmeniz için bir fırsat sunmuyor ve bazı durumlarda bunun oldukça can sıkıcı bir durum olduğunu söyleyebiliriz.

Twitter'dan Yeşil Işık: Tweet Düzenleme Özelliği Yolda
03.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:42

Diğer sosyal medya platformlarının aksine Twitter, attığınız tweetleri düzenleyebilmeniz için bir fırsat sunmuyor ve bazı durumlarda bunun oldukça can sıkıcı bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde resmi hesapları üzerinden paylaşım yapan şirket, mizahi bir şekilde tweet düzenleme özelliği için yeşil ışık yaktı.

Tweet Düzenleme Özelliği Ne Zaman Sunulacak?

Twitter tarafından yapılan paylaşımda "Herkes maske taktığında düzenleme butonuna sahip olabilirsin." ifadelerine yer verildi.

Şu aşamada üçüncü parti uygulamalar aracılığı ile yapabildiğiniz tweet düzenleme işlemi ne yazık ki pek işlevsel bir deneyim sunmuyor. Öte taraftan son zamanlarda aldığımız duyumlarla birlikte şirketin tweet düzenleme özelliği üzerinde çalıştığını duymuştuk.

Şimdi, paylaşılan yeni tweet ile birlikte buna bir adım daha yakınız. "Herkes maske taktığında düzenleme butonuna sahip olabilirsin." şeklinde tweet atan şirket, üzerinde çalıştıkları söylenen bu yeni özelliğin yakın bir zamanda kullanıma sunulabileceğini işaret etmiş oldu.

You can have an edit button when everyone wears a mask

— Twitter (@Twitter) July 2, 2020

Kısa süre içerisinde milyonlarca beğeni alan bu paylaşım, yaklaşık yarım milyon defa retweet edildi.

Tabii şu aşamada bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ile ilgili net bir tarihe sahip değiliz. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce platformda tweet düzenleme özelliğine gereksinim var mı? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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