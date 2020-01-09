Twitter'dan yeni özellik: Kullanıcılar paylaşımlarına kimlerin yanıt verebileceğini belirleyecek
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Twitter'dan yeni özellik: Kullanıcılar paylaşımlarına kimlerin yanıt verebileceğini belirleyecek

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından Twitter, yanıtları sınırlamak ve trollerin önüne geçmek amacıyla yeni bir özellik getiriyor

09.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:06
Twitter'dan yeni özellik: Kullanıcılar paylaşımlarına kimlerin yanıt verebileceğini belirleyecek

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından , yanıtları sınırlamak ve trollerin önüne geçmek amacıyla yeni bir özellik getiriyor.


Las Vegas'ta düzenlenen CES 2020 etkinliğinde konuşan ürün yönetimi sorumlusu Suzanne Xie, kullanıcıların karşılıklı konuşmayı daha iyi yönetebilmeleri için tweet oluşturma ekranında dört farklı seçenek sunulacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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