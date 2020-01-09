Twitter'dan yeni özellik: Kullanıcılar paylaşımlarına kimlerin yanıt verebileceğini belirleyecek
Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından Twitter, yanıtları sınırlamak ve trollerin önüne geçmek amacıyla yeni bir özellik getiriyor
Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından Twitter, yanıtları sınırlamak ve trollerin önüne geçmek amacıyla yeni bir özellik getiriyor.
Las Vegas'ta düzenlenen CES 2020 etkinliğinde konuşan ürün yönetimi sorumlusu Suzanne Xie, kullanıcıların karşılıklı konuşmayı daha iyi yönetebilmeleri için tweet oluşturma ekranında dört farklı seçenek sunulacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle