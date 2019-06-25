Twitter'dan Tüm Kullanıcıları Memnun Edecek 3 Yeni Özellik

Popüler mikro blog sitesi Twitter, kullanıcılarına yayınlayacağı yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. Günlük kullanıcı sayısının 140 milyon kişiye dayandığı bu sosyal paylaşım platformu, kullanıcılar tarafından da fazlaca beğeniliyor. Kimi kullanıcılar gündemi Twitter üzerinden takip ederken kimi kullanıcılar ise tweet atmaktan bile büyük bir keyif duyuyorlar.

Geçtiğimiz günlerde bir blog yazarının Twitter'ın yeni özellikler üzerinde çalıştığını açıkladığını sizlere aktarmıştık. Şimdi ise aynı kaynak, Twitter'ın yeni özellikleri test ettiğini duyurdu. Bu özelliklerden ilki, yanıtları gizle özelliği; ikincisi, eklenen diller ve son özellik, yeni bir entegrasyon.

Kullanıcılar, ilerleyen dönemlerde kişisel paylaşımlarının altına yapılan yorumlardan istediklerini gizleyebilecekler. Bu özellik, saldırgan yorumlar için fazlasıyla yararlı olacak. Bu konuyla ilgili bir görsel paylaşan Jane Manchun Wong, cevapları gizle özelliğinin, gizlenen cevapları yeniden gösterme menüsünün tweet yönetim menüsü altında nasıl görüneceğini paylaştı. İşte o paylaşım;

Twitter'ın üzerinde çalıştığı ikinci özellik ise dil seçenekleriyle ilgiliydi. Günlük kullanıcı sayısının bu kadar fazla olması elbette farklı dil gereksinimlerini artırıyor. Twitter da bu konuyla ilgili olarak önerilen tweet'lerin dillerini özelleştirebileceğiniz yeni bir özelliği uygulamaya dahil etmeye çalışıyor. Şimdilik bu özellik sınırlı dilleri içerse de ilerleyen dönemlerde önerilen tweet'ler ayarlarında daha çok dil desteğinin olması bekleniyor.

Özellik şimdilik sadece İngilizce, Çince, Arapça, Japonca ve Amharca dillerini desteklemektedir.

Üçüncü özellik ise daha çok görsel paylaşımlarını etkileyen bir entegrasyon. Bu özellik kapsamında Twitter'a eklediğiniz bir görsele alt metinler ve etiketler ekleyebileceksiniz. Bu da Twitter'a yüklediğiniz görsellerin platform dışından da erişilebilirliğini artıracaktır.

Tüm bu özelliklerin test aşamasında olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu özelliklerin pek çoğu yapılan testleri olumlu sonuçlarla tamamlasa bile kullanıcıların hizmetlerine sunulmayabilir. Twitter'ın bu özelliklerden hangisi ya da hangilerini uygulamasına ekleyeceği hakkında bir şey söylemek şimdilik mümkün değil.