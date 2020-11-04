Twitter'dan Trump'ın seçim paylaşımına "uyarı" etiketi
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Twitter'dan Trump'ın seçim paylaşımına "uyarı" etiketi

04.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:06
Twitter'dan Trump'ın seçim paylaşımına

Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki 59. başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı bir paylaşıma, "tartışmalı" bilgiler içerdiği gerekçesiyle "uyarı" etiketi ekledi.

Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki 59. başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı bir paylaşıma, "tartışmalı" bilgiler içerdiği gerekçesiyle "uyarı" etiketi ekledi.

Trump'ın, dün düzenlenen ve hala kritik eyaletlerde netleşmeyen seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı bir paylaşıma, Twitter'dan "uyarı" etiketi geldi.

Twitter, Trump'ın paylaşımına, "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." etiketini ekledi.

Trump, söz konusu paylaşımında, "Dün gece ben, Demokratların kontrolündeki hemen hemen tüm kilit eyaletlerde yarışı önde götürüyordum. Sonra bir bir bu eyaletlerde sürpriz oyların sayılmasıyla ben geriye düştüm. Çok ilginç." ifadesini kullanmıştı.

Twitter, Trump'ın dün gece yaptığı, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Oylar, sandıklar kapatıldıktan sonra kullanılmamalı." paylaşımına da aynı şekilde "uyarı" etiketi eklemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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