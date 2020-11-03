Twitter'dan Trump'ın Pennsylvania'daki seçimlerle ilgili paylaşımına "tartışmalı bilgi" etiketi
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Twitter'dan Trump'ın Pennsylvania'daki seçimlerle ilgili paylaşımına "tartışmalı bilgi" etiketi

03.11.2020 05:21 | Son Güncelleme: 03.11.2020 05:24
Twitter'dan Trump'ın Pennsylvania'daki seçimlerle ilgili paylaşımına

Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme'nin Pennsylvania eyaletinde postayla kullanılan oyların kabul tarihini uzatmasına tepki gösterdiği paylaşımına, "tartışmalı" bilgiler içerdiği gerekçesiyle uyarı etiketi ekledi.

Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme'nin Pennsylvania eyaletinde postayla kullanılan oyların kabul tarihini uzatmasına tepki gösterdiği paylaşımına, "tartışmalı" bilgiler içerdiği gerekçesiyle uyarı etiketi ekledi.

ABD'de bugün düzenlenecek başkanlık tartışmalarında postayla kullanılan oylara ilişkin tartışmalar devam ederken, Trump en kritik eyaletlerdeki oy prosedürlerine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Yüksek Mahkemenin Pennsylvania'da posta pulu 3 Kasım'a kadar vurulan ancak oy merkezlerine 6 Kasım'a kadar ulaşan oyların kabul edileceği yönünde bildirdiği karara tepki gösteren Trump, "Yüksek Mahkemenin, Pennsylvania'daki oylar ile ilgili aldığı karar çok tehlikeli. Bu karar, yaygın ve kontrolsüz hileye izin verecektir ve hukuk sistemimizi baltalayacaktır. Ayrıca bu karar sokaklardaki şiddeti kışkırtacaktır. Bir şey yapılmalı." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Twitter, söz konusu paylaşıma, "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketi ekledi.

Twitter daha önce de Trump'ın seçimlere ilişkin yaptığı birçok paylaşımda, "yanlış bilgi" yaydığı gerekçesiyle uyarı etiketi koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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