Twitter'dan, İngiliz Muhafazakârlara TV tartışması sırasında halkı yanıltma suçlaması

20.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:10

Sosyal paylaşım devi Twitter, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partiyi, dün akşam Başbakan Boris Johnson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'ın yaptığı televizyon tartışmasında Twitter hesaplarından birinin adını değiştirerek, halkı yanıltmakla suçladı.

Muhafazakar Parti'nin basın bürosunun hesabı olan @CCHQPress'in hesap adı, tartışma sırasında "factcheckUK-veri teyidi Birleşik Krallık" olarak değiştirildi.

Televizyon tartışmasının ardından hesap adı ski haline getirildi.

Twitter, böyle bir şeyin tekrarı halinde, "kararlı ıslah edici adımların" atılacağını açıkladı.

Bir Twitter Sözcüsü "Twitter İngitere genel seçimlerinde sağlıklı bir tartışma ortamı sağlamaya bağlıdır. İnsanları yanlış yönlendirebilecek davranışları yasaklayan küresel kurallarımız var. Buna doğrulanmış hesaplar da dahil. Doğrulanmış profil bilgisini, İngiltere Seçim Tartışması'nda olduğu gibi değiştirmek, ıslah edici eylemlerle sonuçlanacaktır." dedi.

Muhafazakar Parti daha önce de hakiki bir veri teyit kuruluşu olan Full Fact tarafından eleştirilmişti ve parti hesabının gerçek veri teyidi hizmetleriyle karıştırılmaması tavsiye edilmişti.

Muhafazakar Parti Genel Sekreteri James Cleverly ise, hesap adının değiştirilmesini savundu.

BBC Newsnight programına konuşan Cleverly "Basın Bürosu'nun hesap adı aynı kaldı, dolayısıyla hesabın içeriği açıktı." dedi.

Cleverly, kararın partinin dijital ekibi tarafından alındığını vurguladı.

'Gülünç girişim'

Cleverly "İşçi Partisi tamamen hayal ürünü şeyler kamuoyuna anlatırken, bunun yapılmasının kendisini hiç rahatsız etmediğini" söyledi.

İşçi Partisi ise Twitter hesabından "Muhafazakarların, televizyon tartışmasını değiştirmek için yaptığı gülünç girişim, söyledikleri hiçbir şeye inanamayacağınızı gösteriyor" dedi.

Liberal Demokratlar ise, yapılanın "Donald Trump ve Putin'in taktik kitabından alındığını" ve "muhafazakarların halkı kasten yanılttığını" söyledi.