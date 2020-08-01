Twitter'dan Bitcoin dolandırıcılığıyla ilgili ABD'de 17 yaşındaki genç gözaltına alındı
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Twitter'dan Bitcoin dolandırıcılığıyla ilgili ABD'de 17 yaşındaki genç gözaltına alındı

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter'ın 15 Temmuz'da hacklenmesi ve Bitcoin dolandırıcılığı yapılması olayı ile ilgili ABD'de 17 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

Twitter'dan Bitcoin dolandırıcılığıyla ilgili ABD'de 17 yaşındaki genç gözaltına alındı
01.08.2020 00:02 | Son Güncelleme: 01.08.2020 01:00

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter'ın 15 Temmuz'da hacklenmesi ve Bitcoin dolandırıcılığı yapılması olayı ile ilgili ABD'de 17 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter'da 15 Temmuz tarihinde Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden, Barrack Obama, Warren Buffet ve Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin hesaplarının da aralarında bulunduğu birçok yüksek takipçili hesap ele geçirilmişti. Bu hesaplar üzerinden yapılan sahte paylaşımlar ile sanal para birimi olan Bitcoin dolandırıcılığı yapılmıştı. Olayla ilgili ABD'nin Florida eyaletinde bağlı Tampa'da 17 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

Hillsborough Eyalet Avukatı Andrew Warren, yaptığı açıklamada 17 yaşındaki gencin federal ve eyalet yetkilileri tarafından yapılan soruşturma sonucunda bugün gözaltına alındığını duyurdu. Warren, ofisinin olayla ilgili kovuşturmayı yürüttüğünü aktardı. Eyalet Avukatı, Florida yasalarının federal yasalara göre daha esnek olduğunu ve çocuğun yetişkin gibi suçlanabilmesine imkan sağladığını dil getirdi. Warren, "FBI ve Adalet Bakanlığı ile kovuşturma boyunca ortak hareket edeceğiz" dedi.

Eyalet Avukatı, "Bu suç ünlü kişilerin isimleri kullanılarak işlendi fakat buradaki asıl kurbanlar onlar değil. Bu olay Florida'da dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki Amerikalılardan para çalmak için tasarlandı. Bu suç tam burada arka bahçemizde işlendi ve sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı. Warren, açıklamasının sonunda "Kolluk kuvvetlerine soruşturma esnasındaki hızlı eylemlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Dava ilerledikçe işbirliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bilgisayar korsanları, ele geçirdiği hesaplardan "Bitcoinleriniz ikiye katlanacak", "Bin Dolar Bitcoine 2 bin Dolar verilecek" şeklinde paylaşımlar yapmış, takipçilerden anonim bir Bitcoin adresine para göndermesini istemişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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