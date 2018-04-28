Twitter'dan Avengers'a Özel Emoji, Hangi Hastag? Hangi Emoji?
Twitter'dan Avengers'a özel emoji Twitter, dünya çapında hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Avengers'ın yeni filmi şerefine kullanıcılara çeşitli emojiler sunuyorAvengers: Infinity War tüm dünyada gösterime giriyor.
Twitter'dan Avengers'a özel emoji
Twitter, dünya çapında hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Avengers'ın yeni filmi şerefine kullanıcılara çeşitli emojiler sunuyor
Avengers: Infinity War tüm dünyada gösterime giriyor. Twitter topluluğu, Türkiye'de 27 Nisan Cuma günü gösterime girecek filmi çok sevdi. Sadece 2018 yılında hakkında 15 milyondan fazla Tweet atılan Avengers: Infinity War, şimdiden senenin en çok konuşulan ikinci filmi ünvanını kucaklamış durumda. Filmle ilgili dataları paylaşan Twitter, emojilerin hangi hashtag'lerle aktif hale getirileceğini de açıkladı.
Geçtiğimiz ay boyunca hakkında en çok Tweet atılan karakterler:
1-Thanos
2-Captain America
3-Loki
4-Thor
5-Spiderman
Avengers: Infinity War'un ilk gösterimi yaklaşırken, Twitter topluluğunun geçen ayki Tweet'lerine göre ölmesi en muhtemel karakterler listesi ise şöyle:
Thanos
Loki
Rocket
Thor
Dr. Strange
En çok Tweet atılan günler:
16 Mart
24 Nisan
25 Nisan
Film dünyanın her tarafında çok seviliyor. Filmle ilgili en çok Tweet atan ülkeler:
Amerika Birleşik Devletleri
Japonya
Brezilya
Tayland
Filipinler
Kore
Meksika
İngiltere
Malezya
İspanya
Aşağıdaki hashtagleri kullanarak, yanlarındaki görselleri aktifleştirebileceksiniz.
#ThanosDemandsYourSilence
#IronMan
#BlackPanther
#Vision
#DoctorStrange
#StarLord
#Drax
#Gamora
#Shuri
#Thor
#Loki
#spiderman
#PeterParker
#CaptainAmerica
#BlackWidow
#thanos
#drstrange
#NebulaIW
#ScarletWitch
#warmachine
#Mantis
#bucky
#groot
#Okoye
#RocketRaccoon
#Hulk
#Falcon
#mbaku
https://www.teknotalk.com/twitterdan-avengersa-ozel-emoji-63451/