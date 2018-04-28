Twitter'dan Avengers'a Özel Emoji, Hangi Hastag? Hangi Emoji?

Twitter'dan Avengers'a özel emoji



Twitter, dünya çapında hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Avengers'ın yeni filmi şerefine kullanıcılara çeşitli emojiler sunuyor

Avengers: Infinity War tüm dünyada gösterime giriyor. Twitter topluluğu, Türkiye'de 27 Nisan Cuma günü gösterime girecek filmi çok sevdi. Sadece 2018 yılında hakkında 15 milyondan fazla Tweet atılan Avengers: Infinity War, şimdiden senenin en çok konuşulan ikinci filmi ünvanını kucaklamış durumda. Filmle ilgili dataları paylaşan Twitter, emojilerin hangi hashtag'lerle aktif hale getirileceğini de açıkladı.

Geçtiğimiz ay boyunca hakkında en çok Tweet atılan karakterler:

1-Thanos

2-Captain America

3-Loki

4-Thor

5-Spiderman

Avengers: Infinity War'un ilk gösterimi yaklaşırken, Twitter topluluğunun geçen ayki Tweet'lerine göre ölmesi en muhtemel karakterler listesi ise şöyle:

Thanos

Loki

Rocket

Thor

Dr. Strange

En çok Tweet atılan günler:

16 Mart

24 Nisan

25 Nisan

Film dünyanın her tarafında çok seviliyor. Filmle ilgili en çok Tweet atan ülkeler:

Amerika Birleşik Devletleri

Japonya

Brezilya

Tayland

Filipinler

Kore

Meksika

İngiltere

Malezya

İspanya

Aşağıdaki hashtagleri kullanarak, yanlarındaki görselleri aktifleştirebileceksiniz.



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https://www.teknotalk.com/twitterdan-avengersa-ozel-emoji-63451/