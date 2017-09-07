Twitter'dan ABD Senatosu'na Rusya Raporu

Twitter, ABD'deki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın faaliyetleriyle ilgili rapor verecek.

Twitter'dan ABD Senatosu'na Rusya Raporu

Twitter, ABD'deki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın faaliyetleriyle ilgili rapor verecek.

Kaynak: Dunya.com