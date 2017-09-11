Twitter, Daha Fazla Tweet Yazmak İçin Yeni Özelliği Deniyor!

Twitter, 140 karaktere sığamayan kullanıcılar için, daha uzun tweetler atmayı sağlayan 'tweetstorming' özelliğini test etmeye başladı.





Twitter'ın 140 karakter sınırına fikirlerimizi sığdırmakta bazı durumlarda çok zorlanırız. Özellikle bir blog yazarıysanız veya Facebook'ta sık sık paylaşım yapıyorsanız, Twitter size çok kısıtlayıcı gelecektir. Şirket de insanların 140 karaktere fazla sıkıştığını fark etmiş olacak ki mobil uygulamasında karakter sınırına 'kısmen' çözüm olacak bir özelliği test etmeye başladı.



Eğer bir Twitter kullanıcısıysanız, yazmak istedikleriniz 140 karaktere sığmadığı için bölerek parça parça paylaştığınız olmuştur. Fakat bu sefer de ana sayfada tweetleriniz arasına diğerlarının yazıları girebilir ve yazınıniz kısmen var olan tümlüğünü tamamıyla kaybeder.



Bunun önüne geçmek için bütün yazınınizi ilk tweetinizin altına 'mention' olarak yazabilirsiniz. Evet, bu kez tweetleriniz arasına bir diğer kişinin paylaşımı girmez ama bunu yapmak da oldukça zAhmetlidir.







Twitter, uzun uzun 'flood' yazmayı sevenler için 'tweetstorming' özelliğini test ediyor. Bu özellik vasıtası ile kullanıcılar, yazmak istedikleri metinleri bölmeden, karakter sınırına takılmadan istedikleri gibi yazabiliyorlar. Daha sonra Twitter, bu metni kendiliğinden 140 karakteri aşmayacak, kelimeler yarım kalmayacak biçimde bölüyor ve en son size kaç tweetlik bir metin yazdığınızı söylüyor. Paylaş dediğinizde yazınıniz 'flood' olarak paylaşılıyor.



Bu özellik birçok kullanıcıya tanıdık gelecektir, zira bunu yapan üçüncü parti programlar esasen var. Fakat Twitter'ın böyle bir özelliği mobil uygulamasına kendisinin entegre etmesi, hem özelliğin daha stabil çalışmasını sağlayacak hem de üçüncü parti programlara hesap erişim izni verme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.



Tweetstorming özelliğinin Twitter uygulamasına ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Fakat siz yine de uzun tweetlerinizi ayrı ayrı bölmekle uğraşmak istemiyorsanız Storm It programını ister iOS ister Android işletim sistemi üzerinde kullanabilmeniz mümkün.