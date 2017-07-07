Twitter'da İntikam Pornosu Fiyaskosu!

Zaman zaman sosyal medya hesapları intikam almak için çeşitli şekillerde kullanılabiliyor. Her ne kadar ünlü sosyal medya kanallarının yöneticileri bu gibi durumlarda hızlı davranarak ilgili içeriği yayından kaldırıyor olsalar da, bazen yeterli olmuyor. Zira sosyal medyaya düşen bir fotoğraf veya video, kopyalanarak çok kısa süre içinde yayılabiliyor. Benzer bir olay da Rob Kardashian tarafından yaşanmış durumda.



İLGİLİ HABER Facebook'un yeni sorunu intikam pornosu



Business Insider'ın raporuna göre Rob Kardashian eski kız arkadaşının çıplak fotoğrafını önce Instagram, ardından da Twitter'da yayınlamış. Instagram konuya hızlıca el atarken, yayınlanan fotoğraf Twitter'da ise tam 30 dakika boyunca kalmış. Neyse ki bu sürenin sonunda oradan da kaldırılan fotoğraf, yine de internet alemine yayılmış durumda.



İLGİLİ HABER Porno sitesinden ilginç veriler!



Fotoğrafı kaldırma konusunda Twitter'a nispeten hızlı davranan Instagram, sözcüsü kanalıyla şu açıklamada bulunmuş: "Instagram'da topluluğumuz için güvenli bir alan sağlamaya çalışıyoruz ve bildirilen içeriği kaldırmak için çalışıyoruz." Instagram hesabı hızlıca dondurulan Rob Kardashian'ın Twitter hesabı ise halen aktif durumda.



Rob Kardashian'ın böylesi bir harekette bulunmasına sebep olarak ise, kız arkadaşının onu aldatmış olması gösteriliyor.



