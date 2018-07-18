Twitter'da İngiliz Dalgıca 'Pedofil' Diyen Musk Özür Diledi

Teknoloji girişimcisi Elon Musk Twitter'da, Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukların kurtarılmasıyla ilgili olarak İngiliz mağara dalgıcı Vern Unsworth'la girdiği tartışmada dalgıca "pedofil" dediği için özür diledi.

Musk, şirketine ait mini bir denizaltıyı kurtarma çalışmalarına yönlendirdiğini söylemesinden sonra Unsworth'un bunu "reklam çabası" diye tanımlamasının ardından "öfkeyle konuştuğunu" belirtti.

Musk "Bana yaptıkları, benim ona yaptıklarımı meşru kılmıyor ve bu yüzden özür diliyorum" dedi.

Unworth geçen Pazartesi günü Tesla'ya dava açmayı değerlendirdiğini söylemişti.

Tayland'da 12 çocuk ve futbol antrenörleri iki haftadan uzun süre mahsur kaldıkları derin bir mağaradan kurtarılmıştı.

Unsworth'un karmaşık mağaralar konusundaki deneyiminin kurtarma çalışmalarında büyük rol oynadığı belirtilmişti.

İngiliz dalgıç, kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde çocukların mahsur kaldığı mağaraya gitmiş ve üst düzey uluslararası uzmanların toplanmasına yardımcı olmaştı.

SpaceX ve Tesla şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, kurtarma çalışmalarının komuta merkezine gitmiş ve görevlilere mini bir denizaltı bıraktığını duyurmuştu.

https://twitter.com/elonmusk/status/1016443130017505280

Musk ne dedi? Musk, Twitter'de kurtarma çalışmalarında oynadığı rolü anlatan bir makaleyle birlikte, Unsworth'tan özür diledi.

Musk "Hata sadece ve sadece benim" derken, Unsworth'u kurtarma çalışmalarında kullanılmayan denizaltısıyla ilgili "doğru olmayan şeyler" söylemekle suçladı.

https://twitter.com/elonmusk/status/1019471467304513537

https://twitter.com/elonmusk/status/1019472152796381185

Tartışma nasıl çıktı? Unsworth, Musk'ın mini denizaltısının "kesinlikle hiçbir işe yaramayacağını" söylemiş ve Musk'ın denizaltısını "müsait bir yerine sokmasını" söylemişti.

Musk ise, sonradan sildiği tweetinde. isim vermeden Unsworth'a "Tayland'da yaşayan İngiliz herif" diye seslenmiş, mini denizaltısının mağaranın derinliklerinde "sorunsuz" ilerlediğini gösteren bir video yapacağını söylemiş ve "Üzgünüm pedofil herif, bunu gerçekten sen istedin" demişti.



Musk'un 22 milyondan fazla takipçisine gönderdeği tweet sonradan sillindi.

Unsworth AFP Haber Ajansı'na yaptıı açıklamada, dava açıp açmayacağı sorulduğunda "Düşündüğüm şeyi söylemişse, evet" demişti.

Musk ayrıca, kurtarma çalışmalarının komuta merkezini yöneten Taylandlı yetkili Narongsak Osotthanakorn'u, denizaltının "teknolojik açıdan üstün olmasına karşın, pratik olmadığını" söylemesi nedeniyle eleştirmişti.

Musk, Ossothanakorn'un "kurtarma misyonunun başı" diye yanlış bir şekilde nitelendirildiğini ve "konunun uzmanı olmadığını" söylemişti.