Twitter'da güvenlik açığı: Android kullanıcılarına güncelleme çağrısı
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BBC

Twitter'da güvenlik açığı: Android kullanıcılarına güncelleme çağrısı

Twitter, Android işletim sistemine sahip kullanıcılarına uygulamalarını güncelleme çağrısında bulundu.

Twitter'da güvenlik açığı: Android kullanıcılarına güncelleme çağrısı
05.08.2020 21:53 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:21

Twitter, Android işletim sistemine sahip kullanıcılarına uygulamalarını güncelleme çağrısında bulundu.

Yeni bir güvenlik açığı fark eden popüler sosyal medya platformu, zararlı uygulamaların bu açık üzerinden Twitter mesajları gibi kişisel bilgilere erişebileceğini açıkladı.

Bugüne kadar bu açığın kullanıldığına dair bir bulgu görmediklerini belirten Twitter, Android kullanıcılarının uygulamalarını güncellediğinde bu sorunun çözüleceğini duyurdu.

Twitter Android'in güncel işletim sistemlerinde bunun halihazırda önüne geçilmiş olduğunu, bugün itibarıyla eski işletim sistemine sahip (Android 8 ve 9) Android kullanıcılarının saldırıya açık olduğunu belirtti.

Şirkete göre saldırıya açık Twitter kullanıcılarının oranı yüzde 4.

Twitter 2 milyardan fazla üyeye sahip olduğunu söylüyor.

Android'in uygulama marketi olan Google Play'de ise Twitter 1 milyar kere indirilmiş durumda.

Şirket bu güvenlik açığının ne kadar uzun süredir mevcut olduğu konusunda bir bilgi vermedi.

Geçen ay da pek çok ünlü Twitter kullanıcısının hesabı ele geçirilmişti.

BBC
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