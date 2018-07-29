Twitter'da En Çok ve En Az Kullanılan Emojiler Hangileri?

Emojiler duyguları kelimelere ihtiyaç duymadan ifade etmek için kullanılır. Siz de kalp, üzgün surat veya onay işareti kullanmışsınızdır.

Fakat bazı emojiler sosyal medyada nadiren kullanılıyor. Siz de muhtemelen duygularınızı yansıtırken teleferik veya içilmez su simgesine başvurmamışsınızdır.

Matthew Rothenberg'in geliştirdiği Emoji Tracker adlı araç, Twitter'da yapılan her bir paylaşımı inceleyerek emojilerin kaç kere kullanıldığını sayıyor.

Araç 2013 yılında geliştirildiğinden beri her dilde atılan 23 milyar tweeti inceledi.

Bugüne kadar en çok kullanılan emoji, gözlerinden yaş gelerek gülme emojisi. Bu 2 milyardan fazla kullanılırken en az kullanılan emoji unvanının son dönemdeki sahibi ise Latin harfleri için girdi simgesi oldu.



BBC'ye konuşan Rothenberg "İnsanların değişik emojileri nasıl kullandığını merak ediyordum. Farklı emojilerin farklı kültürlerde nasıl kullanıldığını görmek genellikle ilginç ve beklenmedik şeyleri gösterebiliyor" diyor.

Twitter'da en popüler 10 emoji





Gözlerinden yaş gelerek gülme Kalp Geri dönüşüm Kalp şeklinde gözleri olan gülen yüz Kalp (ilk kalbin biraz daha farklı bir versiyonu) Ağlayan yüz Gülen surat Eğlenmeyen yüz İki kalp Kalp şeklinde öpücük atan surat En popüler 10 emojinin dokuzunda kalpler ve yüzler yer alıyor.

Fakat bunların arasında sürpriz bir emoji var: Geri dönüşüm işareti.

Geçen yıl "Geri dönüşüm işareti Twitter'da neden zamanla daha fazla kullanılır hale geldi" adlı bir makale yayınlayan Rothenberg, bunun otomatik olarak İslami dualar paylaşan internet siteleri ve uygulamalar tarafından sıklıkla kullanıldığını ortaya çıkardı.

Bu sembol geri dönüşümden ziyade insanların o iletiyi daha fazla paylaşması için kullanılıyor.



Rothenberg "Bu, teknolojinin kültürel kullanımında nasıl farklılıklar olduğunun bir diğer örneği" diyor.

En az kullanılan emojiler, Emoji Tracker verilerini kullanarak günün en az kullanılan emojisini tweet atan "En az Kullanılan Emoji" bot hesabı sayesinde insanların ilgisini çekmeye başladı.

Uzun bir süre boyunca teleferik en az kullanılan emoji oldu.

https://twitter.com/leastUsedEmoji/status/1020635777624047616

Fakat teleferiği bu kötü unvandan kurtarmak için yürütülen örgütlü bir kampanya kapsamında sürekli teleferik emojisinin kullanılmasıyla, listenin sonundaki sıralama değişti.

https://twitter.com/NateSilver538/status/1020066473312649217

22 Temmuz'da listenin son sırasına düşen emoji, Latin büyük harfleri için girdi emojisi oldu.

Emojipedia sitesine göre bu emojinin amacı dijital klavyelerde küçük harften büyük harfe geçişi sağlamak.

https://twitter.com/leastUsedEmoji/status/1020998165464592384

En az Kullanılan Emoji" bot hesabını kuran Jeremy Schmidt, "Bazı emojiler günlük kullanımda kendilerine yer bulamıyor ve belki de bu normaldir" diyor ve ekliyor:

"En son bir cümlede ne zaman 'Latin büyük harfleri için girdi' ifadesini kullandınız?"

Twitter'da en az kullanılan 10 emoji Latin büyük harfleri için girdi Teleferik İçilmez su Semboller için girdi sembolü Latin küçük harfleri için girdi Latin harfleri için genel girdi Pasaport kontrolü Dağ teleferiği Çöp atmayın uyarısı Dağ demiryolu Bu araç yalnızca Twitter'da kullanılan emojileri incelediği için Facebook, WhatsApp, iMessage, SMS gibi çok sayıda uygulamadaki kullanımları içermiyor.

Facebook kendi platformunda en az kullanılan emojileri kendisi yayınlıyor.

En popüler emojiler Twitter'dakilerle paralellik gösteriyor.



Jeremy Schmit, "En Az Kullanılan Emojiler'in amacı bu emojileri kötülemek veya en az kullanılanların kullanımı artırmak değil" diyor ve ekliyor:

"Elbet bir emoji en az kullanılan olacak. İnsanlar bunun hangisi olduğunu bilmeli."