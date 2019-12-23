Twitter'da 2019'un en çok ilgi gören 6 haberi: Yumurta çocuk, fillere emeklilik, Greta Thunberg...
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Twitter'da 2019'un en çok ilgi gören 6 haberi: Yumurta çocuk, fillere emeklilik, Greta Thunberg...

Euronews Türkçe'yi sosyal medya platformu Twitter üzerinden takip edenlerin 2019 yılında en çok ilgi gösterdiği içerikleri derledik.

23.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:50
Twitter'da 2019'un en çok ilgi gören 6 haberi: Yumurta çocuk, fillere emeklilik, Greta Thunberg...

'Yumurta Çocuk' Will Connoly, iklim aktivisti Greta Thunberg, İstanbul seçimleri, Danimarka parlamentosunda fillere emeklilik görüşmeleri...


Euronews Türkçe'yi sosyal medya platformu Twitter üzerinden takip edenlerin 2019 yılında en çok ilgi gösterdikleri içerikleri derledik. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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