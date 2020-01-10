Twitter'da 2019 oyun yılı oldu, 1 milyardan fazla Tweet atıldı

10.01.2020 18:07 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:07

Twitter, oyunla ilgili her türlü sohbetin gerçekleştiği ve arkadaşlıkların yaşandığı platform olarak öne çıkıyor. 2019 yılında Twitter'da hiç olmadığı kadar büyük gelişmeler yaşandı. 2019 yılında, geçmiş yıllara oranla yüzde 20'lik bir artışla 1.2 milyardan fazla Tweet atıldı. Bu, Twitter'da oyunla ilgili çok ama çok büyük bir sohbetin döndüğüne işaret ediyor.

Dünyanın her bir yerinden oyun tutkunları yeni oyunlar, hayran kitlesi, yeni oyun özellikleri gibi yılın en büyük gelişmelerini konuşmak için Twitter'a geldi.

Kaynak: Bültenler