Twitter'da 2019 oyun yılı oldu, 1 milyardan fazla Tweet atıldı
Twitter'ın 2019 yılı verilerine göre, geçtiğimiz sene oyunla ilgili 1.2 milyardan fazla Tweet atıldı. Oyun hakkında en çok Tweet atan ülke Japonya olurken en çok konuşulan oyun ise Fate/Grand Order oldu.
Twitter, oyunla ilgili her türlü sohbetin gerçekleştiği ve arkadaşlıkların yaşandığı platform olarak öne çıkıyor. 2019 yılında Twitter'da hiç olmadığı kadar büyük gelişmeler yaşandı. 2019 yılında, geçmiş yıllara oranla yüzde 20'lik bir artışla 1.2 milyardan fazla Tweet atıldı. Bu, Twitter'da oyunla ilgili çok ama çok büyük bir sohbetin döndüğüne işaret ediyor.
Dünyanın her bir yerinden oyun tutkunları yeni oyunlar, hayran kitlesi, yeni oyun özellikleri gibi yılın en büyük gelişmelerini konuşmak için Twitter'a geldi.