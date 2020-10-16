Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu, erişim engeli mi var?
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Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu, erişim engeli mi var?

16.10.2020 09:46 | Son Güncelleme: 16.10.2020 09:52
Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu, erişim engeli mi var?

Popüler sosyal medya pltaformu Twitter'da 15 Ekim gece saatlerinde erişim sorunu yaşandı. Yaşanan sorunun ardından kullanıcılar, Twitter çöktü mü, ne zaman düzelecek gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Twitter, 15 Ekim günü ana sayfanın yenilenmemesi, erişim problemleri gibi sorunlarla kullanıcıların şikayetlerine neden oldu. Peki, Twitter'a ne oldu? Twitter çöktü mü, sorun düzeltildi mi? Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki sorun, dünya çapında etkili oldu.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaşanan erişim sorunu yaklaşık 1.5 saat sürdü. 15 Ekim 00.43 sıralarında başlayan ''hata oluştu'' uyarısı sebebiyle Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Dünya genelinde yaşanan Twitter'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklaman da geldi.

TWİTTER DÜZELDİ Mİ?

'Sorun oluştu tekrar deneyiniz' problemi ile karşılaşan kullanıcılar Twitter'ın ne zaman düzeleceğini beklerken,

Gece saatlerind ebşlayan sorun nedeniyle tweetlerin bulunduğu anasayfa yüklenmiyordu. Konuya ilişkin Twitter tarafından yapılan açıklamada, ''Tweet atılırken ve Twitter'ı kullanırken sorun yaşandığının farkındayız. Bu sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz.'' dendi. Sorun aşamalı şekilde çözülmeye başladı.

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