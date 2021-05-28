Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu?
Popüler sosyal medya pltaformu Twitter'da gece saatlerinde çeşitli sorunar yaşandı. Yaşanan sorunun ardından kullanıcılar, Twitter çöktü mü, ne zaman düzelecek gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...
Twitter, çeşitli sorunlarla kullanıcıların şikayetlerine neden oldu. Peki, Twitter'a ne oldu? Twitter çöktü mü, sorun düzeltildi mi? Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki sorun, dünya çapında etkili oldu.
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaşanan bazı problemler sonrası erişim normale döndü.Kullanıcılar cihazlarından erişim sağlayarak paylaşım yapmaya devam edebiliyorlar: