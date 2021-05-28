Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu?

Popüler sosyal medya pltaformu Twitter'da gece saatlerinde çeşitli sorunar yaşandı. Yaşanan sorunun ardından kullanıcılar, Twitter çöktü mü, ne zaman düzelecek gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...