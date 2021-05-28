Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu?

Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Popüler sosyal medya pltaformu Twitter'da gece saatlerinde çeşitli sorunar yaşandı. Yaşanan sorunun ardından kullanıcılar, Twitter çöktü mü, ne zaman düzelecek gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Twitter, çeşitli sorunlarla kullanıcıların şikayetlerine neden oldu. Peki, Twitter'a ne oldu? Twitter çöktü mü, sorun düzeltildi mi? Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki sorun, dünya çapında etkili oldu.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaşanan bazı problemler sonrası erişim normale döndü.Kullanıcılar cihazlarından erişim sağlayarak paylaşım yapmaya devam edebiliyorlar:

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adnan Menderes Antony Blinken Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Seren Serengil Barış Murat Yağcı
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 00:58:56. #1.13#

title